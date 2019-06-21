إيران تنفي خبر “رويترز” عن تلقيها رسالة من ترامب عبر سلطنة عُمان

نفت إيران اليوم الجمعة، معلومات أفادت أنها تلقت رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الخميس، عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم أميركي وشيك.

وأعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي “الولايات المتحدة لم تبعث بأي رسالة لإيران عبر عمان”، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الحكومي، مضيفاً “لا شيء صحيحا في ذلك”.

وأكد التلفزيون الحكومي أن كلام خسروي يأتي رداً على معلومات نقلتها وسيلتا إعلام أجنبيتان، تقول إن الرئيس الأميركي أكد بوساطة سلطنة عمان أنه مستعد لشن هجوم على إيران إلا إذا وافقت الجمهورية الإسلامية على التفاوض.