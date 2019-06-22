مصر تفتتح أمم أفريقيا بفوز متواضع على زيمبابوي

افتتح منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بفوز هزيل أمام نظيره زيمبابوي بهدف دون رد ، اليوم الجمعة ، باستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من النسخة التي تستضيفها أرض الفراعنة للمرة الخامسة في تاريخها.

سجل هدف المباراة محمود حسن تريزيجيه جناح أيسر منتخب مصر في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة ليعتلي الفراعنة أصحاب الأرض صدارة المجموعة الأولى انتظاراً لمواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية التي تقام غداً السبت.

جاء فوز منتخب مصر هزيلاً وبعيداً عن المستوى المنتظر من الفراعنة بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، وحاول المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني تنشيط أداء الفراعنة بتغييرات في خطة اللعب أكثر من مرة بينما اجتهد منتخب المحاربين بقيادة المدرب صنداي تشيدزامبوا وكان نداً لأصحاب الأرض.

بدأ منتخب مصر بطوفان هجومي بعرضية متقنة من صلاح مرت بجوار القائم ثم رأسية مروان محسن التي أبعدها الحارس ورد زيمبابوي بمحاولة من بيليات.. وأطلق السعيد تسديدة قوية أبعدها الحارس ثم تصويبة طائشة من تريزيجيه.

وجه السعيد تسديدة آخرى بجوار القائم ، وحاول حارس زيمبابوي تهدئة الهجمات المصرية بالسقوط واستهلاك بعض الوقت وأطلق صلاح تسديدة فوق العارضة.. وأظهر الجناح الأيسر بيليات خطورة وتحركات من جانب زيمبابوي هجومياً لكن بلا خطورة.

وجه صلاح تسديدة في يد الحارس ، وضاعت محاولة خطيرة برأسية من محمود علاء.. وتراجع إيقاع منتخب مصر بعض الشئ في ظل العجز عن هز الشباك الزيمبابوية مع تنظيم دفاعي جيد من المحاربين.

أحمد حجازي تعرض لإصابة قوية في أنفه ونزف الدماء ولكنه رفض الاستبدال كما أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر هدفاً محققاً من انفراد من بيليات.

ونجح منتخب مصر في فك شفرة دفاعات زيمبابوي بعد مرور 40 دقيقة من تسديدة رائعة من محمود حسن تريزيجيه جناح أيسر الفراعنة بعد مجهود مميز من أيمن أشرف لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات هجومية من المنتخبين ووجه تريزيجيه تسديدة آخرى بجوار القائم ، وأطلق صلاح تسديدة سهلة في يد الحارس.. وعاد الإيقاع للهدوء من جديد في صفوف المنتخب المصري مع محاولة بها تهور منها مروان محسن.

وأشرك منتخب مصر مع الدقيقة 90 اللاعب المخضرم وليد سليمان بدلاً من مروان محسن ليلعب بدون مهاجم صريح.. وعاد الفراعنة للسيطرة على وسط الملعب ولكن غياب الفاعلية ظهر بوضوح في أداء مصر مع خطأ ساذج من محمد الشناوي في التمرير.

واصل صلاح الإصرار على إرسال الكرات العرضية من الضربات الركنية تجاه المرمى مباشرة ، وأشرك المنتخب المصري في الدقيقة 71 اللاعب عمرو وردة بدلاً من عبد الله السعيد لتنشيط الهجوم.. ووجه كورولا تسديدة صاروخية في يد الشناوي.

واضطر منتخب زيمبابوي لاستبدال حارسه إدموري سباندا للإصابة ومشاركة البديل ألفيس شيبزيزي بينما دفاع المنتخب المصري بلاعب الارتكاز نبيل عماد دونجا بدلاً من تريزيجيه في الدقيقة 81 كما ألقى المحاربون ثاني التغييرات بنزول إيفانس روسيكي بدلاً من نياشا موشكوي.

وألقى منتخب زيمبابوي بآخر أوراقه بنزول تالينت شاوبيبو بدلاً من القائد موسونا في الدقيقة 85.. وأبعد حارس زيمبابوي انفراداً من محمد صلاح بتمريرة سحرية من وليد سليمان وأهدر روسيكي محاولة خطيرة بضربة رأس فوق العارضة.

أبعد محمود علاء محاولة خطيرة من منتخب زيمبابوي ولعب الفراعنة دفاعياً في اللحظات الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز المتخب المصري.