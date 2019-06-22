الإمارات.. بيان من هيئة الطيران المدني بشأن الأوضاع الراهنة

وجهت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، السبت، المشغّلين الجويين المسجلين في الدولة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة، نظرا للأوضاع الراهنة في المنطقة، وفق أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

وقالت الهيئة إن التوجيه “يأتي كإجراء احترازي، نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصا منها على أمن الطيران وسلامته.”

ودعت الهيئة المشغلين الجويين إلى “تقييم مناطق الطيران المتأثرة و وضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر”.

وكانت شركة طيران الإمارات أعلنت، الجمعة، عن تغيير مسارات تحليق طائراتها “لتفادي منطقة أي مخاطر محتملة”، بعد إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية فوق مضيق هرمز .

وقال متحدث باسم الشركة “نظرا للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الإمارات إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدا عن منطقة أي مخاطر محتملة”، وفق ما أوردت وكالة “وام”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث قوله في بيان “نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات”.

وأضاف “ترك تغيير مسار الرحلات آثارا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات”.

وتابع “لذا فإننا ننصح عملاءنا أن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع emirates.com وكما نؤكد دائما، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق”.