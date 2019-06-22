إيران: إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع لإدانته بالتجسس لصالح (سي.آي.ايه)

أعلن القضاء العسكري الايراني اليوم السبت تنفيذ حكم الاعدام بحق موظف سابق بوزارة الدفاع بعد ادانته بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه).

وقالت وكالة (فارس) الايرانية للأنباء ان القضاء العسكري نفذ حكم الاعدام بحق موظف سابق متعاقد مع منظمة الصناعات الجوفضائية بوزارة الدفاع الايرانية يدعى جلال حاجي زوار بعد ادانته بالتجسس لصالح (سي.آي.ايه).

واشارت الوكالة الى ان المدان طرد من الخدمة في عام 2010 واعترف اثناء التحقيق معه بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مقابل تلقيه مبالغ مالية كما عثر على وثائق ومعدات تجسسية في منزله.

وأضافت انه حكم على زوجة المتهم كذلك بالسجن لمدة 15 سنة اثر إدانتها أيضا بالمشاركة في التجسس حيث تم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا في البلاد.