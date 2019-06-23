إمام أوغلو: أتمنى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول

أعرب مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، لرئاسة بلدية إسطنبول، عن تمنيه بأن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب النتائج الأولية لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول، التي تشير إلى فوزه في الانتخابات أمام منافسه بن علي يلدريم مرشح حزب “العدالة والتنمية”.

وأضاف: “أتمنى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول”.

وأعرب عن امتنانه للشعب التركي ولسكان إسطنبول قائلا: “أنتم من حافظ على سمعة ديمقراطية تركيا أمام أنظار العالم بأسره”.

وشدّد على أن سكان إسطنبول أعطوا درسا في أصول الديمقراطية لبعض دول العالم التي حاولت تشبيه تركيا بدول أخرى في المنطقة.

إمام أوغلو قال إن سكان إسطنبول -البالغ عددهم نحو 16 مليون شخص- ساهموا اليوم بتجديد الإيمان بالديمقراطية والثقة بالعدالة.

وشدّد على ضرورة أن تعمل “ساعة الديمقراطية” بشكل سليم في تركيا دائمًا.

وأضاف: “إن ساعة الديمقراطية لم تعمل مع الأسف مساء 31 مارس/آذار الماضي، وشعبنا يدرك كل ما جرى (…) لا يمكن على الإطلاق إخفاء الحقائق”.

ولفت إلى أن انتخابات اليوم تعني فتح صفحة جديدة ومشتركة بالنسبة للجميع، وأن هذه الصفحة ستتضمن العدالة والمساواة والمحبة والتسامح.