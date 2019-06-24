الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم “الإرهابي” على مطار أبها بالسعودية

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدى إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين.

وأكد المصدر أن هذا العمل “الإرهابي” الذي استهدف مطارا مدنيا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

وشدد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ومتضرعا إلى الباري عز وجل بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.