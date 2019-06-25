النائب محمد هايف: وزير المالية لم يف بعهده بحل “فوائد استبدال الراتب”

اتهم النائب محمد هايف اليوم الثلاثاء وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ب “عدم المصداقية والايفاء في عهده” بحل ما اسماه “اقتضاء فوائد على استبدال الراتب” للمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة النائب المستجوب هايف أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وقال انه عندما كان متوجها إلى تسجيل اسمه ضمن طلب طرح الثقة بوزير المالية أثناء مناقشة المجلس للاستجواب في الجلسة الماضية والذي كان من المقرر تقديمه لوزير المالية في الجلسة العادية الماضية “طلب مني بعض النواب عدم التوقيع وأجبت ان الوزير لم ينفذ بعض الأحكام الصادرة”.

وأضاف “تراجعت عن طرح الثقة بعد أن كان اسمي مسجلا ضمن الطلب الذي لم يكتمل” مبينا وفق رأيه ان التراجع عن ذلك لا يعيبه إذا كان لمصلحة الأمة.

وذكر انه “اجتمع مع الوزير بعد الاستجواب بحضور ثلاثة نواب ووجه إليه سؤالا بشأن موعد إصدار قرار اسقاط الفوائد وأجابني غدا ولم يحصل” متهما إياه ب”النكث بالوعد وإصدار قراره”.

وأشار إلى “غياب الوزير” عن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة هذا الموضوع على حد قوله ثم “بين لي في وقت لاحق أن لديه قانونا أفضل من القانون الحالي وطلبت منه الإعلان عنه ولم يفعل”.

وبين انه قد يقول الوزير ان المشكلة الحاصلة حدثت قبل توليه مهام منصبه متسائلا “ماذا فعلت بعد أن تعهدت بإسقاط تلك الفوائد”.

واتهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ب”التعامل في الربا” قائلا انها “جهة غير ربحية لخدمة المواطنين وليس استغلالهم والاستفادة منهم”.