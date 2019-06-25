أعرب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن استغرابه من طلب النائب المستجوب منه تعديل نظام الاستبدال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو قانون فني “ضخم” ويعمل به منذ عام 1976 متسائلا “كيف لي أن أقوم بتعديله وتقديمه في اليوم التالي من الانتهاء من مناقشة الاستجواب.

جاء ذلك في كلمة الوزير الدكتور الحجرف في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء عقب انتهاء النائب المستجوب محمد هايف من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب إلى الوزير بصفته.

وقال انه أثناء مناقشة الاستجواب قررنا بالتوافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إعادة التقرير إلى اللجنة مؤكدا رفضه تجاوز القوانين.

وأضاف انه اجتمع مع النائب بتاريخ 12 يونيو الماضي وطلب منه تطبيق القانون مباشرة دون معرفة الرأي الفني “وأجبت بأن التقرير لدى اللجنة (المالية) البرلمانية ونحن بحاجة إلى دراسته”.

وأوضح ان النقاش الذي دار مع النائب كان محصورا عن تطبيق الفتوى الشرعية التي وردت في الاستجواب السابق والتي صدرت في عام 2010 مشددا على ان الموضوع يتعلق بمادة قانونية “ولا يمكن لي إصدار قرار وتجاوز القانون”.