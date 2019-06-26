أمين عام الجامعات الخاصة: قبول الطلبة المتظلمين في البعثات الداخلية

أعلن أمين عام الجامعات الخاصة الأستاذ الدكتور حبيب أبل، عن قبول الطلبة الذين تظلموا من استبعادهم في البعثات الداخلية، التي أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار أبل في تصريح للصحافيين، إلى أنه تم قبول الطلبة على حسب التخصصات المتاحة في كل جامعة وكلية، بناء على النسب المقررة للقبول سلفًا، وعلى الطاقة الاستيعابية التي تراها الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

وهنأ كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي أ. د. حامد العازمي وأد. حبيب أبل جميع الطلبة المقبولين، متمنيًا منهم مراجعة الأمانة العامة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة لعمليات القبول في البعثات الداخلية في مجمع سنابل الدور 35.