وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2017/2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2019/2020) وقرر احالتها إلى الحكومة.

وأقر المجلس مشاريع الجهات التالية بعد التصويت عليها كلا على حدة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) و(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) و(هيئة أسواق المال) و(المؤسسة العامة للرعاية السكنية) و(الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) و(بنك الكويت المركزي) و(هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) و(وكالة الأنباء الكويتية).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو خمسة مليارات دينار (نحو 16 مليار دولار) في حين بلغت المصروفات نحو ثلاثة مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) وجاء في تقرير اللجنة انه تم تغطية الزيادة في مصروفات الباب الثاني البالغة نحو مليوني دينار (نحو ستة ملايين دولار) الناتجة عن زيادة نوع مصروفات الاستثمار بند تكاليف الخدمات من إيرادات المؤسسة كما تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها نحو ملياري دينار (نحو ستة مليارات دولار) إلى احتياطيات الصناديق.

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (التأمينات الاجتماعية) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بنحو خمسة مليارات دينار (نحو 16 مليار دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو أربعة مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة الإيرادات عن المصروفات تقدر بنحو ملياري دينار (نحو ستة مليارات دولار) تضاف إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 238 مليون دينار (نحو 785 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 25 مليون دينار (نحو 82 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة ان صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها نحو 213 مليون دينار (نحو 702 مليون دولار) تضاف بعد استقطاع حصة الصندوق وفق الشرائح التدريجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وذلك بتحويل مبلغ نحو 21 مليون دينار (نحو 69 مليون دولار) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحويل مبلغ نحو 192 مليون دينار (نحو 633 مليون دولار) إلى الاحتياطي العام للصندوق.

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الصندوق للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بنحو 196 مليون دينار (نحو 646 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 28 مليون دينار (نحو 92 مليون دولار).

وذكر ان الأرباح الصافية للصندوق تقدر بنحو 168 مليون دينار (نحو 554 مليون دولار) وتوزع الأرباح وفقا للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو خمسة ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 26 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار).

وأوضح التقرير ان العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره نحو 21 مليون دينار (نحو 69 مليون دولار) يخصم من الاحتياطي النقدي العام للهيئة.

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بحسب التقرير بنحو ثلاثة ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 37 مليون دينار (نحو 122 مليون دولار).

وافاد بان العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ نحو 34 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار) يغطى من الاحتياطي النقدي العام للهيئة.

واستنادا إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الرعاية السكنية عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو خمسة ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 340 مليون دينار (نحو مليار دولار) مبينا ان صافي العجز نحو 335 مليون دينار (نحو مليار دولار) تقوم وزارة المالية بسداده.

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2019-2020) أوضح التقرير ان الإيرادات تقدر بنحو ستة ملايين دينار (نحو 20 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 353 مليون دينار (نحو مليار دولار) لافتا الى ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 347 مليون دينار (نحو مليار دولار) تقوم وزارة المالية بسدادها.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لصندوق المشروعات عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 97 ألف دينار (نحو 320 ألف دولار) في حين بلغت المصروفات نحو أربعة ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) بلغ نحو أربعة ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار).

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية صندوق المشروعات للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات وفقا للتقرير بألفي دينار (نحو ستة آلاف دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو ثمانية ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار).

واشار الى ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية يقدر بنحو ثمانية ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار) وتقوم وزارة المالية بسداده.

واستنادا إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للبنك المركزي عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 156 مليون دينار (نحو 514 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 44 مليون دينار (نحو 145 مليون دولار).

وبين ان صافي الربح الناتج من زيادة الإيرادات عن المصروفات البالغ نحو 113 مليون دينار (نحو 372 مليون دولار) يضاف إلى صندوق الاحتياطي العام للبنك.

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية البنك للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بنحو 193 مليون دينار (نحو 636 مليون دولار) والمصروفات بنحو 56 مليون دينار (نحو 185 مليون دولار).

وأفاد بان صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ نحو 137 مليون دينار (نحو 451 دولار) يضاف إلى الاحتياطي العام للبنك.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة الاستثمار المباشر عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو خمسة ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو 142 ألف دينار (نحو 468 ألف دولار).

واشار التقرير الى ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو خمسة ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية هيئة الاستثمار المباشر للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات حسب التقرير بنحو تسعة ملايين دينار (نحو 30 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بنحو 28 ألف دينار (نحو 92 ألف دولار).

وأوضح ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو تسعة ملايين دينار (نحو 30 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 150 ألف دينار (نحو 495 ألف دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018) للحساب الختامي للوكالة بلغ نحو 12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوكالة للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بحسب التقرير بنحو 200 ألف دينار (نحو 660 ألف دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 15 مليون دينار (نحو 49 مليون دولار).

وذكر التقرير ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020) لميزانية وكالة الأنباء يقدر بنحو 15 مليون دينار (نحو 49 مليون دولار).

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن يعقد المجلس ثلاث جلسات خاصة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.