على الرغم من كل التحذيرات من العمل تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة خلال فصل الصيف القائظ فإن مشاهدة بعض العمال يعملون في منتصف النهار مستمرة وسط موجة حرارة تصل إلى 50 درجة.

ويأتي ذلك رغم وجود قرار حكومي بمنع العمال من مزاولة أي عمل في المساحات المكشوفة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا في هذه الايام انطلاقا من مبدأ المحافظة على صحة العمال وحقوقهم.

وتؤكد هيئة القوى العاملة انها تتلقى شكاوى على خروق للقانون وان فرق التفتيش رصدت كثيرا من المخالفات بالتعاون مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان عن طريق التبليغ والتصوير للمواقع التي يتم فيها العمل في الأوقات المشار إليها ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.