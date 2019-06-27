أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الخميس ان هناك ثوابت كويتية للتعامل مع القضية الفلسطينية في مقدمتها عدم التطبيع مع إسرائيل مالم تتحقق استحقاقات أساسية تلبي مطالب وهموم الشعب الفلسطيني.

وقال الجارالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الكويت موقفها ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو دعم السلطة والشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبهم الشرعية مشيرا الى ان ” القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للامة العربية”.

واضاف ان عدم مشاركة الكويت في ورشة المنامة جاء انسجاما مع موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية واستجابة لبيان مجلس الامة الصادر بالإجماع بعدم المشاركة .

واعرب الجارالله عن تطلع الكويت ان تعمل الدول الكبرى المعنية بمستقبل السلام في الشرق الأوسط بالأخذ في الاعتبار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتي ترتكز على مبدأ الدولتين والتي ستراعي مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.