السويط: أستغرب الزج بالقبيلة أو العائلة أو الطائفة في تقرير موقف سياسي من وزير أو مسئول

استغرب النائب ثامر السويط مما وصفه “الزج بالقبيلة أو العائلة أو الطائفة في تقرير موقف سياسي من وزير أو مسئول!”

‏وقال السويط عبر حسابه في “تويتر”: لسنا بحاجة لتأكيد احترامنا ومحبتنا وتقديرنا لكل مكون اجتماعي في البلد، والموقف نتخذه من أداء الوزير وليس من أسرته أو قبيلته، علماً أن المسئول ليس ممثلاً عن أسرته أو قبيلته في الحكومة.

وأضاف السويط أنه مجرد ترديد التبرير لموقف سياسي مستحق هو تأكيد للحالة التي يعيشها المجتمع، علينا أن نتحرر من ذلك.

‏وختم السويط قائلا: نحن نتخذ مواقف سياسية ضد رجال سياسة، ولأسباب سياسية تتعلق بمصلحة “كل” المجتمع، ولا علاقة لهذا الأمر من قريب أو بعيد بالانتماء الاجتماعي أو الديني نحن أقسمنا على الذود عن مصالح الشعب.