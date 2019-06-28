حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من تداعيات الارتفاع “غير العادي” لدرجات الحرارة هذا الصيف بسبب التغيرات المناخية السلبية.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم المنظمة فضيلة الشايب في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة في جنيف ان كبار السن والأطفال الرضع والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق والذين يعانون من مرض مزمن معرضون بشكل خاص للخطر في هذا الطقس.

وأوضحت الشايب ان الاستعداد الجيد لتلافي الآثار الصحية الضارة للطقس الحار يساهم في الوقاية من تبعاتها إلى حد كبير لاسيما مع التقدم المحرز في إمكانيات التنبؤ بدرجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت ان فترات ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة شديدة تؤدي الى ظهور ضغوط فسيولوجية تراكمية على جسم الإنسان ما يؤدي إلى تفاقم الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم بما في ذلك للمصابين بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وارتفاع نسبة السكر في الجسم فضلا عن الضغوط النفسية والمعنوية.

وأشارت الى ان تأثيرات الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة له أيضا آثار سلبية اجتماعية واقتصادية مثل فقدان القدرة على العمل والإنتاجية وضعف الخدمات الصحية لاسيما بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يصاحب غالبا موجات الحر.

وحذرت الشايب من عدم وجود الوعي الكافي بالمخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحرارة الشديدة والتعرض لفترات طويلة لها.

يذكر ان مراكز الأرصاد الجوية في جميع الدول الاوروبية قد حذرت من موجات ارتفاع في درجات الحرارة بشكل مسبوق هذه الايام ما قد يؤدي الى تبعات صحية فضلا عن خسائر اقتصادية.

وتحذر دوائر الأرصاد من الجفاف المصاحب لدرجات الحرارة المرتفعة تلك وتأثيرها السلبي على الزراعة والمراعي فضلا عن ارتفاع درجات حرارة المياه والبحيرات بمعدلات غير طبيعية تؤدي الى نفوق الأسماك.

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر قد أطلق أخيرا نداء إنسانيا يناشد مواطني أوروبا ضرورة تفقد المسنين من الجيران والاقارب والأصدقاء المقيمين بمفردهم للوقوف على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات للفقراء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لمواجهة هذا الحر الشديد.