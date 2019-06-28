اعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة اعتقال 51 شخصا من المتورطين باقتحام السفارة البحرينية في بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان انها اعتقلت 51 متظاهرا من الذين شاركوا في اقتحام مقر السفارة البحرينية مساء أمس الخميس بتهمة “الخروج عن الاطر القانونية في التظاهر”.

وأوضح البيان ان القيادة أحالت جميع المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة كما أحالت آمر قوة حماية السفارة الى التحقيق “لتقصيره في اداء الواجب”.

وكان متظاهرون قد أقدموا مساء أمس على اقتحام مقر السفارة البحرينية في بغداد وإنزال العلم البحريني قبل ان تتدخل الشرطة لتتدارك الموقف وتسيطر على الوضع.