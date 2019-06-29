ترمب: ولي العهد السعودي صديق فعل الكثير لبلاده

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش القمة العشرين في أوساكا، وقال ترمب خلال اللقاء “شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده”، مشيرا إلى التعاون الإقتصادي والعسكري والسياسي بين البلدين والذي خلق فرص عمل كبيرة في أميركا.

وقال ترمب “أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع”.

من جهته قال الأمير محمد بن سلمان لترمب “العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب”.

وأضاف “نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة”.

هذا ويشهد اليوم الثاني من قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابان اجتماعات ثنائية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديدُ الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المُناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.