اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الأحد على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل بشأن نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للانباء ان الرئيسين وافقا خلال اجتماع عقداه في قرية (بانمونجوم) الحدودية بين الكوريتين على تشكيل فرق في الفترة المقبلة مشيرة الى ان الطرفين ينويان أن يأخذا الأمور إلى الخطوة التالية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس ترامب القول انه “فخور بتخطي هذا الخط.. انه لشرف عظيم.. إنه يوم عظيم للعالم” وذلك بعد ان خطا إلى داخل كوريا الشمالية عبر الحدود بين الكوريتين في المنطقة منزوعة السلاح.

واضاف ترامب ان الزعيم الكوري الشمالي يمكنه زيارة البيت الأبيض وقتما شاء.

من جانبه أشاد كيم بالخطوة التاريخية للرئيس الامريكي باعتبارها “تعبيرا عن استعداده للقضاء على كل الماضي المؤسف وبناء مستقبل جديد” لافتا الى انه قبل عرض “مصافحة السلام” لإظهار أنه يمكن للجانبين أن يدفعا علاقتهما للأفضل بعد عدائهما الطويل.

ويعد هذا الاجتماع الاول للرئيسين منذ انعقاد قمة هانوي في أواخر فبراير الماضي بعد انهيارها بسبب الخلافات حول تعريف نزع السلاح النووي مقابل تخفيف العقوبات.