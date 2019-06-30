مجلس الوزراء: ارتياح واطمئنان للحالة المالية للدولة

أعرب مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد عن الارتياح والاطمئنان إزاء بيانات الحالة المالية للدولة التي “تجسد نجاح السياسات الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي”.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للبيان قدم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وكبار المسؤولين في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار عرضا عن الحالة المالية للدولة كما هي في 31 مارس 2019 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في ذلك التاريخ.

وتناول العرض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 ومقارنتها بنفس الفترة في 2018.

واعتبر مجلس الوزراء البيانات تجسيدا لنجاح سياسات الدولة الرامية إلى العمل الجاد لتحقيق الرغبة الأميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في سبيل المحافظة على المال العام وتنميته.