“نفط الكويت” توقع عقد تنقيب بحري مع “هاليبرتون” ب 181 مليون دينار

وقعت شركة نفط الكويت اليوم الاثنين عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية مع شركة هاليبرتون العالمية بقيمة 181 مليون دينار كويتي (نحو 597 مليون دولار أمريكي).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد السلطان في مؤتمر صحفي إن مشروع الحفر البحري الاستكشافي يتضمن ست آبار بحرية ضمن عمليات الاستكشاف.

وأضاف السلطان أن المشروع يهدف إلى زيادة طاقة الكويت الإنتاجية من النفط الخام والغاز الحر لافتا إلى أن الكويت تدخل بتوقيع هذا العقد عهدا جديدا من إنتاج النفط والغاز.