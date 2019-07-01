السعودية توافق على حج ألف من البدون لموسم هذا العام 1440

ثمن وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد علي الشعلة موافقة السلطات السعودية على تمكين عدد ألف 1000 من فئة البدون لأداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام 1440

وأكد الوزير الشعلة بأن هذه الموافقة جاءت بمكرمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وتقدم الوزير الشعلة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الموافقة الكريمة كما شكر الوزير الشعلة معالي وزير الحج الدكتور محمد بن طاهر بنتن وكافة العاملين في وزارة الحج على ما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف الرحمن كما شكر الشعلة جهود سعادة سفير دولة الكويت في المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح على جهوده الكبيرة التي بذلها للحصول على هذه الموافقة

وبين الشعلة بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على تمكين جميع مكونات المجتمع من أداء فريضة الحج حيث تم تقديم عدة طلبات للجانب السعودي وتمت الموافقة على جميع الطلبات بما في ذلك حج البدون

وبين بأنه تم التنسيق مع وزارة الحج السعودية منذ فترة طويلة حيث تكلل هذا التنسيق بحمد الله بالنجاح والحصول على هذه الموافقة الكريمة

وبين الشعلة بأن تسجيل الحجاج سيكون من خلال رابط الحج الالكتروني حيث سيتم فتح الرابط لمدة أسبوع حتى يتمكن جميع الراغبين بأداء فريضة الحج من التسجيل لموسم حج هذا العام

وبين بأن وجود الرابط هو لتسهيل عملية تسجيل الحجاج حيث يمكنهم التسجيل من خلاله ورفع صور جوازتهم وادخال جميع البيانات المطلوبة في عملية التسجيل واختيار الحملة من ضمن ال 7 حملات المعتمدة لتسجيل حجاج البدون

وأكد الشعلة بأن الحج سيكون لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج والأولوية ستكون للأكبر سناً.

وختم الشعلة بشكر جميع العاملين في الحج على الجهود التي يبذلونها في خدمة ضيوف الرحمن

سائلا المولى ﷻ أن يكون موسم حج هذا العام ميسراً على الحجاج وأن يؤدوا مناسكم بأكمل وجه.