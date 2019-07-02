رابط إلكتروني لتسجيل الحجاج البدون والأولوية لكبار السن

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية المهندس/ فريد أسد عمادي بأن وزارة الأوقاف بذلت جهوداً منذ نهاية العام الماضي وبعد إنتهاء موسم الحج مباشرة للحصول على موافقة الحج للبدون، وتم تقديم عدة طلبات وعقدت عدة إجتماعات وإتصالات متبادلة بهذا الشأن وبحمد الله تكللت هذه الجهود بالنجاح والحصول على موافقة حج البدون وتمكينهم من أداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام 1440هـ لعدد 1000 حاجاً،مؤكداً أن الجهود جارية للحصول على موافقة للعمرة.

وبين العمادي بأن الوزارة قامت بالتجهيزات اللازمة وذلك للاستعداد المبكر لتمكين البدون من أداء فريضة الحج ومنها: إختيار الحملات المناسبة، حيث تم إجرء إستجلاب عروض أسعار والترسية على أقل الأسعار بمبلغ 1180 ولا يتجاوز السعر 1300 د.ك.

كما تم تجهيز رابط إلكتروني لتسجيل الحجاج، حيث يمكن لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج من التسجيل خلاله وإختيار الحملة المناسبة ورفع صور الجوازات وغيرها من البيانات المطلوبة في عملية التسجيل.

وبين العمادي أن الرابط سيتم فتحه لمدة أسبوع حتى لايكون هناك ضغط على الرابط ويتسنى لجميع الراغبين من أداء فريضة الحج من التسجيل دون وجود ضغط لعامل الوقت والخوف من إنتهاء فترة التسجيل.

وأكد العمادي بأن الرابط يستقبل من لم يسبق لهم أداء فريضة الحج والعمر لا يقل عن 30 سنة، حيث ستكون الأولوية للأكبر سناً.

وتقدم العمادي بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه على موافقته الكريمة على تمكين البدون من أداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، والشكر موصول لمعالي وزير الحج والعمرة، ومعالي نائب وزير الحج بالمملكة العربية السعودية على تعاونهم الدائم وتلبية جميع طلبات بعثة الحج الكويتية.

وختم العمادي بالشكر لمعالي السيد/ فهد الشعله ـ وزير الأوقاف والشئون الإسلامية على جهوده الحثيثة التي كُللت بالحصول على الموافقة على حج البدون.

والشكر أيضاً لسعادة سفير دولة الكويت في الرياض الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، على ما قدم من جهود بالتعاون مع السلطات السعودية للحصول على الموافقة على حج البدون هذا العام 1440هـ.