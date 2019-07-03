البرازيل تحطم آمال ميسي وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا

تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد فوزه على غريمه الأرجنتيني بهدفين دون رد، فجر اليوم، الأربعاء، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأحرز ثنائية السيليساو جابريل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 71.

وينتظر منتخب السامبا الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين تشيلي وبيرو، لمواجهته في المباراة النهائية.

وبذلك يواصل ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، فشله على المستوى الدولي مع التانجو، إذ أخفق مجددا في التتويج بلقب قاري مع منتخب بلاده.

وأجرى مدرب المنتخب البرزيلي تيتي تعديلين على تشكيلته الأساسية التي فازت بركلات الترجيح على الباراجواي في ثمن النهائي، فعاد كاسيميرو من الإيقاف ليقوم بدور لاعب الوسط المتأخر بدلا من ألان، ولعب أليكس ساندرو في مركز الظهير الأيسر على حساب فيليبي لويس.

في الناحية المقابلة، لم يجر مدرب المنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني تغييرا واحدا على تشكيلته الأساسية التي هزمت فنزويلا 2-0 في ثمن النهائي، فتكون خط الهجوم من الثلاثي ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو ولاوتارو مارتينيز.

شهدت الدقائق العشر الأولى جس نبض من كلا الفريقين، قبل أن يبدأ المنتخب الأرجنتيني مسلسل الفرص من قبل تسديدة صاروخية من لياندرو باريديس علت عارضة مرمى البرازيل بقليل في الدقيقة 12.

جاء الرد البرازيلي في الدقيقة 19، عندما استخلص داني ألفيش الكرة قبل أن يراوغ رقيبه ويمرر إلى روبرتو فيرمينو في الناحية اليمنى، فأرسل الأخير كرة “مقشرة” إلى جابريال جيسوس الذي أودعها الشباك بسهولة من مسافة قريبة.

وبعد سيطرة سلبية على الكرة، حصلت الأرجنتين على ركلة حرة نفذها ميسي نحو منطقة الجزاء وتابعها أجويرو برأسه لترتد الكرة من العارضة في الدقيقة 30، ووقف قلب الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا أمام تسديدة أجويرو اثر تمريرة من ميسي في الدقيقة 36.

تحسن أداء ميسي قليلا ليمر من أمام أليكس ساندرو ويسدد كرة ابتعدت عن القائم البعيد في الدقيقة 38، وأبعد المدافع الأرجنتيني خوان فويث قبل أن ينفرد إيفرتون بالمرمى في الدقيقة 42.

وأجرت البرازيل تبديلا بين الشوطين بإشراك ويليان مكان إيفرتون، وهددت الأرجنتين مرمى مضيفتها في الدقيقة 50، عندما تلقى مارتينيز الكرة على مشارف منطقة الجزاء ليسدد بيسراه، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر سيطر على محاولته بسهولة، وبعدها بدقيقتين هيأ ميسي الكرة لزميله رودريجو دي بول الذي أطاح بها فوق المرمى.

وسنحت فرصة مرتدة خطيرة للبرازيل في الدقيقة 56، عندما راوغ جيسوس من أمامه قبل أن يمرر بينية قصيرة إلى فيليبي كوتينيو الذي سدد بعيدا عن المرمى بعد مضايقة فويث، ثم رد القائم محاولة من ميسي في الدقيقة 57، ليدحل بعدها أنخل دي ماريا إلى تشكيلة الأرجنتين بدلا ماركوس أكونا.

وأرغمت الإصابة المدافع ماركينيوس على الخروج من تشكيلة البرازيل ليدخل مكانه جواو ميراندا، واحتسب الحكم ركلة حرة للأرجنتيني على بعد 25 ياردة من المرمى، نفذها ميسي بإحكام لكن أليسون كان مغلفا للزاوية ليمسك بالكرة في الدقيقة 66.

وأجرى بعدها المنتخب الأرجنتيني تبديله الثاني بإشراك جيوفاني لو سيلسو مكان دي بول.

ومن هجمة خاطفة، انطلق خيسوس بالكرة سريعا وراوغ زميله في مانشستر سيتي نيكولا أوتامندي ببراعة قبل أن يضع الكرة على طبق ذهبي أمام فيرمينو الذي أودعها الشباك في الدقيقة 71.

وخرج خيسوس من الملعب ليدخل بدلا منه ألان، وأجرت الأرجنتين تبديلها الأخير بدخول باولو ديبالا مكان نيكولاس تاجليافيكو، دون أن يتغير الحال.