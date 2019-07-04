الرئيس الايراني: سنزيد تخصيب اليورانيوم بالكمية التي نحتاجها

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاربعاء ان بلاده ستقوم اعتبارا من السابع من الشهر الجاري بتخصيب اليورانيوم بمستوى اكثر من 67ر3 في المئة وبالكمية التي تحتاجها.

ونقلت وكالة انباء (مهر) الايرانية عن روحاني قوله لدى اجتماع مجلس الوزراء ان “تخصيب اليورانيوم لن يبقى عند مستوى 67ر3 في المئة ونحن سنتخلى عن هذا الالتزام وسنخصب اليورانيوم بالكمية التي نرغب بها ونحتاجها”.

واكد روحاني انه في حال لم تنفذ الدول الاوروبية جميع التزاماتها وفقا للجدول الزمني فإن بلاده ستعيد مفاعل (اراك) للماء الثقيل الى وضعه السابق الذي كانوا يصفونه “بالخطير”.

وقال روحاني “سنبدأ من التاريخ المذكور اجراءاتنا وان أردتم ان تعبروا عن أسفكم وتصدروا البيانات فمن الآن قوموا بذلك” مضيفا ان طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بشكل كامل متى ما التزم الطرف الآخر به تماما.

ودعا الرئيس الايراني الولايات المتحدة الامريكية واوروبا “للعودة الى طاولة المفاوضات والتفاهم واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وفي تلك الظروف يجب على الجميع العمل بالاتفاق النووي”.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أكد الاثنين الماضي تخطي مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب بدرجة 67ر3 في المئة حاجز ال300 كيلوغرام.

وأمهل الرئيس الايراني حسن روحاني في شهر مايو الماضي الدول الاوروبية 60 يوما للتوصل الى نتيجة مع بلاده عبر المفاوضات محذرا في الوقت نفسه من ان طهران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم بمستوى 67ر3 درجة والشروع بإكمال مفاعل (اراك) للماء الثقيل.

وجاء القرار الايراني ردا على انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي العام الماضي وعدم “التزام” الدول الاوروبية بتعهداتها في اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (1+5).(