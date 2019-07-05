التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار جازان

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مساء الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة “مسيرة” أطلقها “الحوثيون”، تجاه مطار جازان جنوب غربي المملكة.

يأتي ذلك بعد سويعات من حديث جماعة “الحوثي” الارهابية باليمن، في وقت سابق اليوم، عن أنها استهدفت مطارَي جازان وأبها.

وأوضح بيان للتحالف، أن قواته “تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان”.

وأضاف أن “الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية”.

وأكد أنه “لم يتم تحقيق أي من أهدافها وتم تدميرها وإسقاطها”، دون تفاصيل عن مكان إسقاطها، ودون التطرق لحديث الحوثيين عن استهداف مطار أبها مجددا.