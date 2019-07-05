صلاح يثير القلق قبل مواجهة جنوب أفريقيا

تحوم شكوك بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر حول جاهزية النجم محمد صلاح، قبل مواجهة جنوب أفريقيا في دور الـ16 بكأس الأمم الافريقية، المقررة غدًا السبت، بعد إصابته بنزلة برد.

وقال محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر للصحفيين إن صلاح، بطل أوروبا مع ليفربول هذا العام، طلب الغياب عن مران أمس الخميس.

وأضاف الطبيب أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، فضل إراحة صلاح حتى لا تسوء حالته.

ويتوقف قرار مشاركة صلاح على خوضه لمران اليوم الجمعة، ومن المحتمل أن يجلس على مقاعد البدلاء إذا لم يتعاف تمامًا.

وسجل صلاح هدفين أمام الكونجو الديمقراطية وأوغندا ضمن 3 انتصارات لمصر في دور المجموعات.

وتدرب لاعبو مصر على ركلات الترجيح في حال التعادل مع جنوب أفريقيا ومن المنتظر أن يسدد الخماسي محمود علاء وعبد الله السعيد ومحمد النني ووليد سليمان وعمرو وردة من علامة الجزاء.