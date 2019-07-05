- رفع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية.
وفي السياق ذاته بارك الوزير الجبري في بيان صحفي اليوم الجمعة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الإيقاف النهائي عن الرياضة الكويتية الذي سيعيد الكويت إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الرياضة العالمية.
وقال إن الإيقاف الرياضي تم رفعه بناء على قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية والصادر صباح اليوم الجمعة بعدما أوفت الكويت بكافة الالتزامات من خلال خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف والتي كللت بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ومن قبلها مجالس إدارت الأندية والاتحادات.
وذكر أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتوانيا لحظة في تنفيذ وترجمة النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والذي خاطب فيه الشباب الكويتي قائلا: (أوعدكم بأني سأكون دائما الداعم والمساند).
وتابع الوزير الجبري “وهذا ما جعلنا نعمل من أجل رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية وتقديم الدعم المتواصل للشباب الرياضي انسجاما وتوافقا مع النطق السامي”. وأثنى على الدور الكبير الذي قام به رئيس مجلس الأمة والأخوة النواب وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة والوزارات المعنية والفريق المفاوض برئاسة المدير العام لهيئة الرياضة الدكتور حمود فليطح ونائبه الدكتور صقر الملا والمحامي صالح القحطاني في الوصول إلى اتفاق مع المنظمات الدولية لايجاد صيغة توافقية بين القوانين والأنظمة المحلية الكويتية واللوائح والمواثيق الدولية حتى تمكن من الحصول على كافة الضمانات التي من خلالها صدر قرار رفع الإيقاف الدائم عن الرياضة الكويتية بعد سنوات عجاف من الإيقاف أضرت بجميع عناصر الرياضة الكويتية.
كما بارك الوزير الجبري للشعب الكويتي عموما والشباب الرياضي خصوصا رفع الإيقاف الدائم عن الرياضة وعودة جميع المنتخبات والأندية واللاعبين إلى المشاركات الدولية تحت العلم الكويتي وعودة المنتخبات الكويتية لمكانتها بمنصات التتويج في جميع المحافل الرياضية الدولية والقارية والإقليمية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نهضة جديدة للرياضة الكويتية من خلال التعاون والتكاتف بين الجميع يدا بيد لخدمة الشباب الرياضي ودعم كافة المنتخبات والأندية الرياضية.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت اليوم الجمعة رفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ عام 2015 فورا وبشكل كلي استنادا إلى نجاح خريطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل وكان آخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الكويتية.
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