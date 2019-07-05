بنين تفجر المفاجأة وتطيح بالمغرب من افريقيا

فجرت بنين، مفاجأة مدوية بإقصاء المغرب من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر، بعد الفوز على الفريق العربي بنتيجة 4 ـ 1 بركلات الترجيح، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.



وتقدم منتخب بنين بهدف مواز أديليهو في الدقيقة 53، وتعادل يوسف النصيري للمغرب في الدقيقة 75، وأضاع حكيم زياش ضربة جزاء لأسود الأطلس في الدقيقة 90+4.



الشوط الأول

بدأت المباراة بسيطرة مغربية ولجأت بنين، بحذر دفاعي كبير، ليتجه الفريق العربي للتمريرات القصيرة والبناء من الخلف.

وبدأت خطورة المغرب في التزايد، ففي الدقيقة الخامسة مرر زياش لأمرابط، الذي وضع الكرة أمام النصيري غير أنها لمست أحد المدافعين وخرجت بعيدا.

منتخب بنين، اكتفى بالمرتدات التي لم تكن ناجحة، وفي الدقيقة 16 مرر بوصوفة لدرار أمام المرمى، لكنه فشل في ترويض الكرة.

الدقيقة 28 شهدت هجمة مرتدة من الجهة اليسرى، ووصلت الكرة لزياش أمام مربع العمليات حيث سدد بقوة لكن الحارس تصدى لها.

منتخب بنين نجح في أسلوبه الدفاعي، حيث ضيق المساحات على لاعبي الأسود، الذين وجدوا صعوبة في فرض إيقاعهم، والوصول لمرمى المنافس.

أنهى المنتخب المغربي الشوط لأول بعجز كبير فيما يخص تهديد مرمى بنين.

الشوط الثاني

بدا أن منتخب المغرب قرر رفع الإيقاع في الشوط الثاني، وسنحت له فرصة بعد تمريرة جيدة من حكيمي، لبلهدة الذي سدد دون تركيز.

وفي الدقيقة 53، وصلت الكرة لأديليهو، الذي سدد في الشباك محرزا هدف التقدم لبنين، ودفع هيرفي رينارد، مدرب الأسود، ببوفال بدلا من بلهندة.

وضغط منتخب المغرب كثيرا لإدراك التعادل، وفي الدقيقة 74 خرج درار ونزل بدلا منه مزراوي.

وفي الدقيقة 75، انتزع بوصوفة الكرة من المدافع أديوتي، ومررها للنصيري الذي سجل هدف التعادل للمغرب.

وواصل منتخب المغرب ضغطه، وتحرك حكيمي من الجهة اليسرى، وشكل خطورة على دفاع بنين، وسدد زياش ركلة ثابتة في الدقيقة 80، لكن الحارس ألاجبي تصدى للكرة.

وأجرى رينارد التغيير الثالث بإشراك أسامة الإدريسي، بدلا من أمرابط في الدقيقة 88.

وفي الوقت بدل الضائع حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء بعد عرقلة حكيمي، لكن حكيم زياش سددها في القائم.

ولجأ الفريقان إلى خوض شوطين إضافيين، وكانت أولى الفرص للأحمدي في الدقيقة 93، وفي الدقيقة 97 حصل مدافع بنين، خالد أدنون على الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 104، خرج الأحمدي بعد شعوره بالإرهاق، وشارك بدلا منه فيصل فجر.

وحاول فجر مباغتة الحارس من بعيد لكن الأخير كان يقظا وتصدى للكرة في الدقيقة 114.

وأهدر زياش فرصة ثمينة في الدقيقة 117، بعد تمريرة من بوصوفة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1 ـ 1، ليتم اللجوء لركلات الترجيح.