أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي فهد الشعلة أن (الأوقاف) خاطبت بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تيسير رحلات حملات الحج منخفض التكاليف الخاصة بالحجاج من أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال الشعلة في تصريح صحفي اليوم السبت إن آليات الدعم والمبالغ المخصصة لهم سيتم الإعلان عنهما قريبا موضحا أن إدارة شؤون الحج والعمرة بالوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الراغبين بأداء فريضة الحج عبر حملات الحج المنخفض التكاليف وتوفير الدعم المالي لأبناء هذه فئة.

وأضاف أن (الأوقاف) تحرص على تسهيل إجراءات الحج لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج سواء للكويتيين أو المقيمين بصورة غير قانونية مبينا أن الوزارة استحدثت فكرة الحج الميسر للكويتيين هذا العام.

وأوضح أنه تم قبول جميع المتقدمين لحملات الحج الميسر عبر الرابط الالكتروني المخصص لهذه الفكرة بالإضافة إلى حملات الحج منخفض التكاليف التي خصصت للمقيمين بصورة غير قانونية.