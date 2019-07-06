أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب القسائم الحكومية المتخلفين عن سداد ثمن القسائم المسلمة لهم وعدم مراجعتهم بنك الائتمان لتوقيع القرض الاسكاني.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة ابراهيم الناشي في بيان صحفي اليوم السبت أن المؤسسة دعت منذ شهرين أصحاب القسائم الحكومية لتوقيع عقد قرض البناء وسداد ثمن القسائم وذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى المؤسسة.

وأضاف الناشي أن المؤسسة في اطار تدقيقها على التوزيعات الاسكانية السابقة والطلبات القائمة وحفاظها على المال العام وجدت أن عدد من أصحاب القسائم السكنية المسلمة لهم تجاوز بعضهم عشر سنوات دون استكمال الإجراءات مع بنك الائتمان وتسديد مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة.

وأشار إلى أن تلك القسائم لا تزال أرضا فضاء مؤكدا حرص المؤسسة على مباشرة أصحاب القسائم الحكومية في بناء قسائمهم في حال استلامها لتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر.