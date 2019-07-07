بشار الأسد يستقبل وزير الشؤون الخارجية العماني

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مساعي استعادة الأمن في المنطقة.

وقالت الخارجية العمانية في تغريدات عبر “تويتر” اليوم الأحد: “استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا​​​.”