أعلنت إيران اليوم الاثنين ان زلزالا بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة (خوزستان) جنوب غربي البلاد دون أنباء عن تسجيل خسائر حتى الآن.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) عن مركز رصد الزلازل في جامعة طهران القول إنه رصد وقوع الزلزال الساعة 30ر11 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي على عمق 17 كيلومترا في مدينة (مسجد سليمان) شمايل محافظة (خوزستان).

واشارت الوكالة الى ان قوة الزلزال ادت الى ان يشعروا به سكان المدن المجاورة لمدينة (مسجد سليمان).

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين رصد هزة أرضية شعر بها بعض سكان البلاد نتيجة الزلزال الذي ضرب إيران.