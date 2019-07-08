قالت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية إن الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد صباح اليوم الإثنين نتيجة زلزال ضرب غرب إيران “لم تحدث أي خسائر”.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الاطفاء) في بيان صحفي أن غرفة العمليات استقبلت 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار عن مصدر الهزة الارضية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أعلنت في وقت سابق من اليوم رصد هزة أرضية نتيجة زلزال ضرب غرب إيران بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر.

وقال مدير (الشبكة) الدكتور عبدالله العنزي إنه في العاشرة من صباح اليوم ضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة غرب إيران بعمق 10 كيلومترات ويبعد عن الكويت مسافة 265 كيلو مترا.