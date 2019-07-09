نسور قرطاج تعبر النجوم السوداء بركلات الترجيح وتتأهل لدور الثمانية

تاهل منتخب تونس الى الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا مصر 2019 بعد الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء (5 – 4) بعد ان انتهت المباراة بالتعادل هدف لهدف (1 – 1) في وقتها القانوني وبعد الحصتين الاضافيتين ، وهو اول انتصار لنسور قرطاج على البلاك تسارز في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما .

وبذلك يضرب منتخب تونس موعدا مع منتخب مدغشقر في ربع النهائي .

شوط اول متعادل مع اسبقية طفيفة لغانا

عرفت بداية الشوط الاول نسقا بطيئا من الجانبين ولو ان منتخب غانا بحث عن مباغتة الحارس التونسي معز حسن منذ الدقيقة السادسة عن توماس بارتي لكن فرجاني ساسي تدخل واخرج في الكرة في الركنية ، فرصة ردّ عليها يوسف المساكني بعد جقيقة واحدة لما اخرج كرة ذكية لياسين الخنيسي ووضعه وجها لوجه مع الحارس ريتشارد اوفوري وهذا الاخير كان سابق على الكرة وانقذ مرماه .

وفي الدقيقة التاسعة اختار جوردان ايو التصويب لكن كرته تصدى لها الحارس معز حسن مثلما تصدى في الدقيقة 15 لمحاولة نفس اللاعب جوردان ايو .

اخطر فرصة لمنتخب غانا جاءت في الدقيقة 16 لما صوّب ادامس بالراس القائم ينقذ منتخب تونس من هدف بدا محقق.

منتخب تونس حاول من جانبه نسج بعض العمليات الهجومية وابرزها في الدقيقة 20 عن طريق ياسين الخنيسي لكن تصويبة الاخير الراسية تصدى لها الدفاع الغاني مثلما انقذ توماس بارتي الموقف حين كان اسبق على الكرة من الياس السخيري .وفي هذه الاثناء تحسن اداء منتخب تونس الذي اصبح يهدد مناطق البلاك ستارز خصوصا عن طريق الخنيسي الذي قام في الدقيقة 23 بمحاولة لكن ناهو كاسيم انقذ الموقف قبل ان تصل الكرة الى حارسه .

وفي الدقيقة 25 حاول بارتي مباغتة الحارس معز حسن بتصويبة قوية لكن كرته مرت وفق المرمى .

وفي الدقيقة 26 اتيحت ليوسف المساكني فرصة للتهديف لكن تصويبته كانت ضعيفة في يدي الحارس ريتشارد اوفوري .وفي الربع الساعة الاخير من الشوط الاول اخذ منتخب غانا بزمام الامور وفرض سيطرة وهدد مرمى معز حسن في عديد المناسبات وفي الدقيقة 41 سجل جوردان ايو هدفا رفضه الحكم الجنوب افريقي جوميز معلنا عن وجود لمسة يد .ولو ان هذا الهدف بدا صحيحا .لينتهي الشوط الاول على نتيجة التعادل مع افضلية للمنتخب الغاني الذي تحصل على 5 ركنيات مقابل ركنيتين لتونس .

دخول حاسم للخزري وخطأ قاتل لرامي البدوي

بعد فترة الاستراحة ، سيطر منتخب غانا على مجرى اللعب وكاد جوردان ايو ان يفتتح في الدقيقة 50 النتيجة لكن كرته مرت فوق مرمى معز حسن وفي الدقيقة 52 وعلى اثر تماس طويل كاد جوردان ايو ان يفتتح النتيجة لكنه اضاع الفرصة .كما اتيحت لمنتخب تونس في الدقيقة 54 فرصة للخنيسي لكن بابا رحمان انقذ الوقف .

وفي الدقيقة 68 قام المدرب الان جيراس باقحام وهبي الخزري مكان انيس البدري ، تغيير اعطى اجنحة لنسور قرطاج للتقدم الى مناطق غانا وتهديد مرمى الحارس ريتشارد اوفوري .وبالفعل مرر الخزري في الدقيقة 70 كرة ذهبية للخنيسي وهذا الاخير طوب في المكان المناسب لكن كرته لمست يد اللاعب ادامس فطالب منتخب تونس بركلة جزاء لكن الحكم فيكتور جوماز امر بمواصلة اللعب .وحرمت العارضة الخنيسي من افتتاح النتيجة في الدقيقىة 71 .

لكن في الدقيقة 73 نجح منتخب تونس في افتتاح النتيجة بعد عمل كبير قام به وهبي الخزري الذي مهد لوجدي كشريدة الذي مهد لياسين الخنيسي والاخير بلمسة جميلة غالط الحارس ريتشارد اوفوري واعطى لنسور قرطاج الاسبقية (1 – 0) .

بعد ذلك حاول منتخب غانا تعديل الكفة لكن الحارس معز حسن كان يقظا شان بقية عناصر الدفاع . وفي الدقيقة 80 قام الان جيراس بتعويض اضطراري بسبب اصابة يوسف المساكني الذي ترك مكانه لنعيم السليتي.واقحم مدرب غانا اللاعب اسامواه جيان مكان اندريه ايو في الدقيقة 83 ,

كما تعرض ياسين الخنيسي في الدقائق الاخيرة الى اصابة ما جعله يترك مكانه في الدقيقة 89 الى رامي البدوي الذي اهدى التعادل لغانا في وقت قاتل حيث غالط حارس مرماه معز حسن بتصويبة راسية في الوقت البديل في الدقيقة 90+1 (1 – 1) .

الحصتين الاضافيتين

واتيحت لمنتخب غانو فرصة اخذ الفارق عن طريق واكاسو منذ بداية الحصة الاضافية الاولى لكن الحارس معز حسن تالق وانقذ الموقف مثلما تالق امام محاولة اسامواه جيان في الدقيقة 93 . محاولة رد عليها نعيم السليتي في الدقيقة 96 ، وكاد على اثرها ان يسجل الهدف الثاني لكن السليتي اضاع الفرصة لم اختار التمرير لوهبي الخزري الذي كاد ان يمضي في الدقيقة 99 هدف التقدم لما صوّب بقوة لكن الحارس اوفوري تالق كاحسن ما يكون وانقذ مرماه من هدف محقق محولا الكرة في الركنية .ورغم هذه المحاولات بقيت النتيجة على حالها (1 – 1) .

وفي الدقيقة 115 اضاع جوردون ايو هدف التاهل لما صوّب بجانب مرمى معز حسن الذي تالق في الدقيقة 118 امام تصويبة ريشار انطوي .وقبل ان يعلن الحكم جوميز عن نهاية الفترة الثانية بدقيقة قام مدرب تونس جيراس باقحام الحارس فاروق بن مصطفى مكان معز حسن الذي عبر عن عدم رضاه عن هذا التغيير .

فاروق بن مصطفى يتالق

ركلات الترجيح منحت منتخ تونس الفوز بنتيجة 5 – 4 بعد ان تصدى الحارس فاروق بن مصطفىللركلة الثانية لغانا التي نفذها ايكوبان فيما سجل كل لاعبي تونس كل الركلات وآخرها بامضاء فرجاني ساسي .بعد ان سجل كل من نعيم السليتي ووهبي الخزري وديلان برون وياسين مرياح .