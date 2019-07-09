كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم ان المؤسسة ستتسلم بدءا من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري ما بين خمس الى ست طائرات جديدة من طراز (320) من شركة ايرباص ما سيضيف خدمات جديدة للمسافرين عبر الناقل الوطني.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه يوم امس الاثنين عددا من المسؤولين في شركة (ايجه) التي تدير مطار اسطنبول الجديد وقيامه بجولة ميدانية داخل المطار للاطلاع على التطور التكنولوجي المعتمد فيه ولاسيما ما يتعلق بأمن المطار والمحافظة على سلامة المسافرين.

وقال الجاسم ان مؤسسة الخطوط الكويتية سوف تستكمل تسلم بقية الطائرات في العام المقبل الى ان تصل الى ما مجموعه 28 طائرة جديدة من مصنع ايرباص.

وأوضح إن زيارته الحالية الى اسطنبول تأتي تلبية لدعوة من شركة (ايجه) لتشغيل المطارات وكذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مجال النقل الجوي كاشفا ان المؤسسة ستوقع مع شركة ايجه (اليوم الثلاثاء) اتفاقية “تشارك”.

وأكد ان هذه الاتفاقية ستضيف بعدا آخر للتعاون القائم بين البلدين في مجال النقل الجوي واصفا ذلك التعاون بانه “قوي” وسيزداد تطورا وازدهارا في المستقبل.

وتتعلق اتفاقية “التشارك” بالتعاون في تطوير الخدمات المقدمة بالمطارات مثل خدمات الكاونتر وقاعات الدرجة الأولى والبوابات الى جانب إمكانية الحجز عن طريق الكويتية والسفر على الطيران الذي تم الاتفاق معه والعكس صحيح.

وقال ان تركيا تعد من الوجهات الرئيسية المهمة وقد تكون الاولى بالنسبة للسياح الكويتيين نظرا للتقارب الكبير بين البلدين لافتا الى توسع وتنوع رحلات الخطوط الجوية الكويتية الى عدد من المدن السياحية في تركيا.

وذكر ان حركة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية شهدت مؤخرا ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي مؤكدا حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

من جهته رحب رئيس إدارة شركة (إيجه) التركية لتشغيل المطارات في اسطنبول مراد سوموتشو بزيارة الوفد الكويتي مؤكدا أنها ستصب في مصلحة تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال سوموتشو في تصريح لكونا ان الوفد الكويتي أطلع على تجربة مطار اسطنبول الجديد المشروع الرائد والعملاق بالإضافة الى إطلاعه على الأجهزة الحديثة التي اعتمدتها الإدارة داخل المطار.

من جانبه اكد قنصل عام الكويت في اسطنبول محمد المحمد في تصريح مماثل أهمية توثيق عرى التعاون بين الكويت وتركيا في مجال النقل الجوي في ضوء تزايد عدد السياح الكويتيين في تركيا.

وقال المحمد ان الاتفاقية المزمع توقيعها اليوم تشكل اطارا مهما لتعزيز التعاون وتطوير وتنظيم الخدمات المقدمة بالمطارات.

يذكر ان الخطوط الجوية الكويتية تسير رحلات يومية خلال فترة الصيف الى مطاري اسطنبول وصبيحة كوكجن فيما تقلصها خلال موسم الشتاء الى ثلاث رحلات أسبوعيا كما تسير ثلاث رحلات أسبوعيا الى مدينة طرابزون السياحية خلال موسم الصيف ورحلتين أسبوعيا الى مدينة بودروم.

في المقابل تسير الخطوط الجوية التركية رحلات يومية منتظمة للكويت فيما تسير شركات (بكاسوس واونور اير وأطلس) التجارية الخاصة رحلات غير منتظمة للكويت يزداد عددها مع رحلات الخطوط التركية خلال موسم الصيف ليصل الى ثماني رحلات يوميا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتح مطار اسطنبول الجديد العام الماضي وسط مراسم احتفالية ضخمة شارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ويمتلك المطار الجديد ميزات هي الأولى من نوعها في مجال الطيران والمطارات سواء من حيث الحجم والبنية التحتية وأنظمة الأمن والسلامة وصولا إلى الجوانب المعمارية التي تجمع بين العراقة والحداثة.