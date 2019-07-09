قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان قطر شريك رائع وصديق عظيم لبلاده مثمنا عاليا استثمارتها في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في حفل عشاء اقامه مساء امس الاثنين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بمقر الوزارة في واشنطن على شرف امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان المحادثات الذي ستعقد اليوم الثلاثاء بين الطرفين في البيت الابيض ستكون جيدة.

واضاف “سنتطرق خلال لقائنا في البيت الابيض الى قضايا التجارة والدفاع” مؤكدا ان قطر حليف عظيم للولايات المتحدة.

واشار الى ان قطر ساعدت الولايات المتحدة في اقامة منشآت عسكرية ومطار عسكري بتمويل منها شاكرا اياها على هذه “الصداقة الرائعة”.

من جانبه قال الشيخ تميم ان زيارته لواشنطن تؤكد القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة مضيفا “نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية .. أمتانا تتشاركان في الالتزام بالاستثمار في الانسان والعمل على بناء اقتصادات تقوم على المعرفة مع التركيز على التعليم والانفتاح وتوفير الفرص للجميع”.

واكد ان “قطر ستواصل التزامها المتبادل للاستثمار عن كثب في كل من التحالف العسكري والامني مع الولايات المتحدة حيث تقوم حاليا بتوسيع قاعدة (العديد) الجوية في قطر لاستيعاب القوات الامريكية وعائلاتهم”.

وبدوره اعرب منوتشين عن تقديره لدعم قطر “في مكافحة تمويل الارهاب ودعم الوجود الامريكي العسكري الاستراتيجي”.

وقال “نحن نقدر استثمارات هيئة الاستثمار القطرية الاخيرة في شركات التكنولوجيا والعقارات الامريكية ويسعدنا ان نواصل العمل عن قرب في مجال صناعات الطاقة”.

واضاف “تواصل حكوماتنا العمل معا بشأن تشريع تمويل مكافحة الارهاب الخاص بكم ونحن ممتنون لدعمكم لالتزامات الامم المتحدة في مجال مكافحة الارهاب”.

ووصل الشيخ تميم يوم امس الى العاصمة الامريكية واشنطن في زيارة رسمية تستمر يومين يجري خلالها مباحثات مهمة وينتظر ان يوقع اتفاقيات عدة.

وسيعقد ترامب والشيخ تميم اجتماعا استثنائيا في البيت الابيض اليوم الثلاثاء حيث من المتوقع ان يناقش الزعيمان التطورات الاقليمية والتعاون الامني الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب.