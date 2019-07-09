قوى سياسية كويتية تحمّل الحكومة و”الجهاز المركزي” مسؤولية مأساة “البدون”

أصدرت عدد من القوى السياسية الكويتية بيانا حول قضية #البدون (عديمي الجنسية) في الكويت . وجاء في البيان ما يلي:

إن استمرار وتكرار عمليات الانتحار بين إخواننا الكويتيين البدون أمر مثير للقلق ويستلزم من الجميع تحمل مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية بالمطالبة بإيجاد حل نهائي وحاسم لهذه المأساة التي تكبر كل يوم على حساب كرامات ودماء الكويتيين البدون وعلى حساب سمعة الكويت في كل المحافل الدولية.

إننا نحمل الحكومة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كامل المسئولية عما آلت إليه أوضاع الكويتيين البدون، فالتضييق الممنهج وعدم النظر للأمور بمعيار حقوقي إنساني بحت هو من أوصل الجميع لطريق مسدود .

إن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة بإقرار كل الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون بشكل فوري على أن تلتزم الحكومة بمدى زمني معين تنشر بعده قوائم من يستحقون التجنيس وأن تتعهد بحل أوضاع من لا يستحقون التجنيس بشكل يحفظ حقوقهم وكراماتهم وإنسانيتهم.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

الكويت 8 يوليو2019

التيار الـعـروبي

الحركة الليبرالية الكويتية

تجمع الميثاق الوطني

التحالف الإسلامي الوطني

الحركة التقدمية الكويتية

الحركة الدستورية الإسلامية

الحركة الديمقراطية المدنية

تجمع العدالة والسلام