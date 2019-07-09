أعلن المجلس العسكري الانتقالي و(قوى الحرية والتغيير) في السودان اليوم الثلاثاء توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها غدا الأربعاء.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي مشترك إن “الوثيقة اكتملت” موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف صباح غد.

من جانبه قال عضو لجنة التفاوض بقوى (الحرية والتغيير) ابراهيم الامين أن الاتفاق “يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية”.

واضاف الامين “سنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه”.

وكان الجانبان قد توصلا لاتفاق في الخامس من يوليو الجاري بشان مجلس سيادي من 11 عضوا منهم 5 عسكريين ومثلهم من المدنيين بالاضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.

وقضى الاتفاق ان يتناوب الطرفان على رئاسة المجلس طوال الفترة الانتقالية التي بدات من 11 ابريل الماضي وتستمر 3 سنوات و3 اشهر.

واتفقا على ان يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم ارجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول احداث العنف منذ ال11 من ابريل الماضي.

يذكر ان الجيش عزل الرئيس السوداني عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من ذات الشهر.