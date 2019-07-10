السنغال تسقط بنين وتتأهل للمربع الذهبي

سجل منتخب السينغال فوزا على بنين بهدف دون رد، ليتأهل إلى المربع الذهبي في كأس أمم إفريقيا 2019، اليوم الأحد، في مباراة لم تكن سهلة على السينغاليين.

وسجل ادريسا جاي جابا هدف السينغال، في الدقيقة 70، بعد انطلاقة من الخلف أنهاها بتسديدة قوية.

وضرب المنتخب السينغالي، موعدا مع الفائز في مباراة تونس ومدغشقر.

الشوط الأول

منتخب السينغال بدأ المباراة مهاجما، بينما لعب منتخب بنين بأسلوبه الدفاعي، المعتمد على المرتدات الهجومية، وراهن على التكتل في الدفاع والوسط، لإيقاف مفاتيح اللعب السينغالي.

وتحرك نجم السينغال ماني، وسقط في محاولتين في فخ التسلل.

وفشل منتخب السينغال في استثمار الضغط الذي مارسه، حيث بدأ منتخب بنين ومنذ الدقيقة 20، يمارس حقه في الهجوم، على غرار تسديدة سوكو التي مرت الكرة على إثرها جانبا في الدقيقة 20، تلتها محاولة أخطر من ركلة خطأ نفذها نفس اللاعب، الكرة وصلت لبوتي، الذي أكملها بكعبه، ومرت الكرة محاذية للمرمى، في الدقيقة 2، وكادت أن تخدع بوتي.

وفي الدقيقة 31، مرر ماني كرة ذكية لنيانغ في مربع العمليات، غير أن الحارس ألاجبي كان أسرع.

ونزل الإيقاع في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ونجح منتخب بنين بذكائه في امتصاص ضغط المنتخب السينغالي، الذي نقصته اللمسة الأخيرة، على غرار الفرصة التي أتيحت لنيانغ في الدقيقة 38، عندما بالغ في المراوغة، في مربع العمليات، بدل أن يسدد.

وأنهى منتخب السينغال الشوط الأول بقوة ، وأضاع فرصها سلة أمام المرمى عبر بالدي و ادريسا جاي وشيخو كوياتي.، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي، حيث فشل السينغال في التسجيل، رغم أن نسبة استحواذه على الكرة بلغت 70 في المائة مقابل 30 في المائة لبنين.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين، هجمة من لجهة اليمنى، بوتي يتوصل بالكرة أمام لمرمى وسدد، لكن الحارس جوميز يتدخل ويتصدى للكرة.

الدقيقة 58، ركلة حرة للسينغال قرب خط مربع العليات، نفذها سايفي بقوة، الكرة مرت جانبا.

الدقيقة 63، يقوم أليو سسي مدرب السينغال بتغيير اضطراري بإشراك مباي بدلا من نيانغ.، ثم أدخل دياتي بدلا من بالدي.

الدقيقة 66، لاعب السينغال سابالي ينفرد بالحارس ألاجبي من الجهة اليسرى، وسدد بقوة، الكرة تذهب عاليا، وكاد جوميز حارس السينغال أن يسجل هدفا بالخطأ ضد مرماه، عندما حاول تمرير الكرة لأحد زملائه، إذ مرت محاذية للمرمى.

وقام دوسايي مدرب بنين بأول تغيير، وأخرج دي ألميدا وأدخل سيبو في الدقيقة 69.

الدقيقة 70 ينطلق ادريسا جابا جاي من الخلف ويتوغل في مربع العمليات، لينفرد بالحارس ألاجبي وسدد بقوة، ليسجل الهدف الأول للسينغال في الدقيقة 70

ومباشرة بعد الهدف، ماني يتوصل بالكرة أمام المرمى، وسدد، الحارس ألاجبي يتألق ويتصدى للكرة.

وسجل ماني هدفا في الدقيقة 72 بعد انفراده بالحارس، ورفضه الحكم المساعد بدعوى التسلل، واضطر الحكم الجزائري مصطفى غوربال اللجوء للفار، الذي أكد له صحة القرار وعدم احتساب الهدف.

وواصل منتخب السينغال، ولم يكن ماني محظوظا في فرصتين أمام المرمى، وزادت صعوبة منتخب بنين بعد طرد المدافع فيردون، إثر تدخله على جابا في الدقيقة 82.

وعرف منتخب السينغال كيف يحافظ على هدفه، ليحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.