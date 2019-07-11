نيجيريا تهزم جنوب افريقيا في “الكان” وتتأهل لنصف النهائي

حقق منتخب نيجيريا فوزا صعبا على نظيره جنوب افريقيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهم على ستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس أمم افريقيا 2019 بالقاهرة ليواجه النسور الخضراء الفائز من كوت ديفوار والجزائر في نصف النهائي وأحرز هدفي نيجيريا شوكويزي وايكونج في الدقيقتين 27 و 89 بينما احرز هدف جنوب افريقيا زونجو

نيجيريا كان الطرف الأفضل طوال المباراة بفضل التشكيلة التي لعب بها روهر واغلاق المساحات امام ثنائي جنوب افريقيا لورش وتاو وتفوق نيديدي وايتيبو في وسط الملعب

ولعب تالق ايوبي وشوكويزي دورا كبيرا في العرض القوي الذي قدمه النسور على مدار شوطي المباراة

في المقابل لم يقدم جنوب افريقيا نفس العرض الذي قدمه امام المنتخب المصري بسبب عدم وجود مساحات وسيطرة وسط نيجيريا على مجريات المباراة واصرار باكستر على نفس الاسلوب والطريقة التي لعب بها

حافظ ستيورات باكستر المدير الفني لجنوب أفريقيا على التشكيلة التي خاض بها مواجهة مصر في دور الـ 16 دون اجراء أي تغييرات ولعب بطريقة 4/ 3/3 بوجود الثلاثي الهجومي لورش وبيرسي تاو وموتيبا في الخط الأمامي

في المقابل أجرى جيرنوت روهر المدير الفني لنيجيريا تغييرين في التشكيلة التي فازت على الكاميرون 3/2 في دور الـ 16 بالدفع بكولينز بدلا من أولا أينا في مركز الظهير الأيسر وشوكويزي بدلا من موسيس سيمون في الجناح الأيمن وحافظ على نفس طريقة اللعب 4/ 2/ 3/ 1

سيطرت حالة من البطء على منتخبي نيجيريا وجنوب افريقيا في بداية اللقاء وساد الحذر والخوف على كلا المنتخبين وكانت الافضلية للنسور الخضر مع تراجع جنوب أفريقيا للدفاع والاعتماد على تحركات تاو في الخط الأمامي بجانب التمريرات القصيرة في وسط الملعب في المقابل لم يتقيد الثلاثي الهجومي لنيجيريا بمراكزهم فظهرت خطورة ايوبي وشيكويزي واحمد موسى واربكوا دفاع جنوب افريقيا وترجم شيكويزي تفوق نيجيريا باحرازه الهدف الأول في الدقيقة 27 من تمريرة رائعة من كولينز تابعها اللاعب في دفاع جنوب افريقيا قبل أن ترتد له مرة اخرى ليسددها في الشباك

وحاولت جنوب افريقيا العودة في نهاية الشوط الأول ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل مع تفوق وسط نيجيريا بقيادة نديدي والسيطرة على تحركات لورش وتاو مع اندفاع هجومي لجنوب أفريقيا في نفس الوقت تغير أسلوب نيجيريا والاعتماد على الكرات الطويلة لاحمد موسى وشيكويزي أما خطورة البافانا فاعتمدت على تحركات فردية من بيرسي تاو لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور بهدف وسط غياب اي فعالية هجومية لجنوب افريقيا على مرمى نيجيريا

أما الشوط الثاني فشهد سيطرة لنيجيريا وكاد بيتر ايتيبو أن يحرز الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة ولكن القائم حرمه من فرصة هز الشباك وسط تفوق كبير للنسور الخضراء بفضل تحركات ايوبي في وسط الملعب والذي ساعد شوكيزي وموسى على تهديد مرمى ويليامز في المقابل لم تجد جنوب افريقيا سوى الكرات الطويلة للخروج من حصار الدفاع النيجيري الذي حطم كل المحالاوت القليلة للأولاد

حاول باكستر مدرب جنوب افريقيا تغيير حالة غياب الفعالية الهجومية بالدفع بزواني بدلا من لورش في الدقيقة 58 وعلى غير المتوقع تعادلت جنوب افريقيا براسية زونجو في الدقيقة 74 بعد اللجوء ” للفار ” من جانب الحكم المغربي رضوان جيد بعد احتسابه تسلل في البداية قبل ان يتراجع في قراره بدعوى ان الكرة اصطدمت في لاعب نيجيريا قبل وصولها لزونجو ليتغير كل سيناريوهات اللقاء وعاد النسور لتشكيل خطورة على مرمى الأولاد عن طريق تحركات ايوبي ودفع روهر مدرب نيجيريا بسيمون موسيس بدلا من احمد موسى لانعاش الفعالية الهجومية وأنقذ المدافع ايكونج النسور الخضراء باحرازه هدف الفوز من ضربة ركنية أخطأ ويليامز حارس جنوب افريقيا في تقديرها لتجد قدم ايكونج محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 89 ولجأ روهر للتأمين الدفاعي بنزول بالوجن بدلا من ايوبي في الوقت بدل الضائع