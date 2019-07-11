الجزائر تتأهل للمربع الذهبي بعد “معركة ماراثونية”

واصل المنتخب الجزائري تألقه بكأس الأمم الأفريقية، ونجح بالوصول لنصف نهائي البطولة، بعد انتصار صعب على كوت ديفوار، في موقعة ربع النهائي الخميس.

وانتصر منتخب “محاربو الصحراء” على “أفيال” كوت ديفوار ، بركلات الجزاء الترجيحية، في مواجهة “ماراثونية” اتسمت بالندية في مدينة السويس المصرية.

وتقدمت الجزائر بهدف سفيان فيغولي في الدقيقة 20، قبل أن يعادل جوناثان كوجيا لكوت ديفوار بالدقيقة 62، مستغلا إضاعة مهاجم الجزائر بغداد بونجاح لركلة جزاء مطلع الشوط الثاني.

وكان هدف كوجيا هو الهدف الأول الذي تستقبله شباك الجزائر خلال البطولة، بعد أن حافظ على نظافة الشباك في 4 مباريات سابقة.

ونجح منتخب الجزائر بالانتصار بركلات الجزاء، بنتيجة 4-3، بعد أن أهدر سيري دي الركلة الحاسمة بالقائم، ليهدي التأهل “للخضر”.

وسيلتقي منتخب “الخضر” بنيجيريا في نصف نهائي البطولة، الأحد المقبل، وعينه على بطاقة الوصول لنهائي أمم أفريقيا، للمرة الأولى منذ 1990.