ماليزيا تستعيد جزءاً كبيرا من أموال صندوقها السيادى المختلسة

قال وزير المالية الماليزى ليم جوان إنج، إن الحكومة تمكنت حتى الآن من استعادة إجمالى 925.1 مليون رينجت من الأموال الخاصة بالصندوق السيادى “1 إم بى دي”، وهو الصندوق الذى تتمحور حوله تهم الفساد والاختلاس التى يحاكم بها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرازق .

وأوضح وزير المالية – فى بيان نقلته وكالة أنباء “برناما” الماليزية على نسختها الإنجليزية – أن الأموال تضمنت 805.8 مليون رينجت أعيدت من الولايات المتحدة، و92 مليون رينجت من سنغافورة، و27 مليون رينجت محليا .

وأشار إلى أن ذلك يأتى نتيجة للجهود التى بذلتها السلطات وعلى رأسها لجنة مكافحة الفساد والشرطة الماليزية الملكية ومكاتب النواب العموم وكذلك التعاون مع السلطات الأجنبية، مضيفا أن جهود استعادة الأموال ستستمر لسداد ديون الصندوق السيادى البالغة 51 مليار رينجت (نحو 12.4 مليار دولار أمريكي) .

يذكر أن رئيس الوزراء السابق أسس الصندوق السيادى “1 ماليغا ديفلوبمنت برهاد” (1إم دى بي) وقت توليه السلطة فى 2009، وأصبح الصندوق مثقلا بعشرات المليارات من الديون، واحتكر نجيب كل ما يمس الصندوق وتمكن من إغلاق تحقيقات حول الفضيحة .

ويشتبه بأن نجيب اختلس ما يعادل 640 مليون يورو من الصندوق السيادي، لكنه نفى ذلك. وتجرى تحقيقات فى قضية هذا الصندوق السيادى فى عدد من الدول وخصوصا سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة .

وأكدت حكومة رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد أنها ترغب فى استعادة الأموال التى تم اختلاسها من الصندوق السيادى الذى تم تأسيسه لتحديث البلاد .