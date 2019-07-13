نصر الله: ترامب يسعى لفتح قنوات اتصال مع حزب الله

صرح حسن نصر الله، الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى لفتح قنوات اتصال معه رغم تكثيف العقوبات على مسؤوليه.

وقال نصر الله، في مقابلة أجرتها معه، يوم الجمعة، قناة “المنار”، بمناسبة الذكرى الـ 13 لحرب 2006، في تطرقه إلى التوتر في الخليج: “الآن تفرض علينا عقوبات.. هل تعرف أن إدارة ترامب تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء؟ هذا هو الأمريكاني البرغماتيكي”.

وسبق أن فرضت الخزانة الأمريكية حزمات كثيرة من العقوبات على “حزب الله”، الذي تعتبره واشنطن تنظيما إرهابيا، واستهدفت آخرها 3 مسؤولين فيه، منهم اثنان من أعضاء مجلس النواب اللبناني ومسؤول أمني معني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الولايات المتحدة للتصدي “للتأثير الضار” لـ”حزب الله” المدعوم من إيران.

المصدر: وكالات