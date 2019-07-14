‏⁧‫#السعودية‬⁩ ترفع أسعار البنزين للربع الثالث من 2019

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية رفع أسعار البنزين للربع الثالث من العام الجاري على أن يبدأ تطبيقها من اليوم الأحد.

ووفقا للشركة فقد تقرر رفع سعر بنزين 91 إلى 53ر1 ريال للتر في الربع من يوليو حتى سبتمبر مقابل 44ر1 ريال للتر في الربع من أبريل إلى يونيو.

كما تقرر رفع سعر بنزين 95 إلى 18ر2 ريال للتر مقابل 10ر2 في الربع السابق (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وقالت شركة أرامكو، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن “ارتفاع أسعار البنزين يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة”.

وأوضحت الشركة أن “الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية”.