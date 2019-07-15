هدف قاتل يقود الجزائر للنهائي

فاز منتخب الجزائر على نيجيريا 2/1، في المباراة التي جرت باستاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وتأهل للنهائي.

وسجل لمنتخب الجزائر، المدافع النيجيري ويليام إيكونج في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، و رياض محرز في الوقت بدل الضائع، بينما سجل لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالي في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وضرب منتخب الجزائر موعدا في النهائي أمام منتخب السينغال.

الشوط الأول

بدأت المباراة بنوع من الحذر من طرف المنتخب النيجيري، تاركا المبادرة للمنتخب الجزائري، الذي كان أكثر اندفاع وبحثا عن التسجيل، وشهدت الدقيقة العاشرة أول محاولة خطيرة، من بلايبي الذي مرر لمحرز، وسدد الأخير بقوة، الحارس دانييل أكبيي يبعد الكرة.

المنتخب الجزائري كان أكثر استحواذا على الكرة، أمام تراجع لاعبي منتخب نيجيريا، الذي اكتفى بمراقبة اللعب والاعتماد على المرتدات الهجومية.

الدقيقة 15 ركلة حرة ينفذها بناصر، في الدفاع السينغالي، ومن رأسية لرامي بن سبعيني، الكرة تمر محاذية للعارضة، ورد المنتخب النيجيري بفرصة من لأحمد موسى من تسديدة، الحارس مبولحي يتصدى للكرة في الدقيقة 19.

واستغل بونجاح خطأ أحد المدافعين النيجيريين، في الدقيقة 25، وانقض على الكرة، قبل أن يسدد، لكن الحارس أكييبي يتدخل، ليضيع فرصة افتتاح لتسجيل.

الدقيقة 30 تمريرة من فيغولي لبونجاح في مربع العمليات، ليتدخل المدافع كولينس الذي حاول إبعاد الكرة، حيث كادت أن تخدع الحارس إيكبيي، وذهبت محاذية للعارضة.

ولم يستغل منتخب نيجيريا هجمة مرتدة في الدقيقة 36، قادها أحمد موسى، وتأخر في التسديد في مربع العمليات، تلتها فرصة أخرى، من إيجالي الذي سدد داخل مربع العمليات، الكرة تمر جانبا.

الدقيقة 40، رياض محرز ينسل من الجهة اليمنى ويراوغ مدافع قبل أن يمرر، الكرة تلتطم بالمدافع النيجيري إيكونج لتدخل المرمى عن طريق الخطأ، ويمنح هدف التقدم للجزائر.

الشوط الثاني

على غرار الشوط الأول، دخل منتخب الجزائر الشوط الثاني مهاجما، عبر تحركات محرز وبونجاح وبلايلي، بينما حاول المنتخب النيجيري الرفع من إيقاعه لتسجيل هدف التعادل.

ومع مرور الوقت بدأ المنتخب النيجيري يضغط ويبحث عن التسجيل، وساعده في ذلك تراجع مستوى المنتخب الجزائري، الذي سقط في أخطاء التمرير في الوسط.

وانطلق إيجالو من الوسط، واخترق أحد المدافعين، قبل أن يسدد في يد الحارس مبولحي.

ولم يستغل المنتخب الجزائري، بعض الفراغات التي كان يتركها لاعبو منتخب نيجيريا، بسبب التسرع والتمريرات الخاطئة.

الدقيقة 70 تسديدة قوية، غير أن الكرة تلمس يد عيسى مندي في مربع العمليات، الحكم جاساما يلجأ للفار من أجل التأكد من اللقطة، وأعلن عن ركلة جزاء، انبرى لها إيجالو بنجاح وسجل هدف التعادل.

الدقيقة 80، إيوبي، يخترق الوسط، ووجد أماه فراغا، قبل أن يختم محاولته بتسديدة قوية، يتدخل على إثرها الحارس مبولحي.

الدقيقة 88، يضيع فيغولي فرصة سهلة، داخل امربع المربع، عندما فضل التسديد بقوة أمام المرمىـ حيث ذهبت الكرة عاليا.

وفي الوقت بدل الضائع يسجل محرز هدف الفوز من ركلة حرة، مهديا التأهل للجزائر إلى النهائي.