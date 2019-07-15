موسم الزبيدي يعود غداً بعد توقف 45 يوما

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن موسم صيد اسماك الزبيدي سوف يبدأ يوم الثلاثاء 2019/7/16، بعد توقف دام 45 يوما بالمياة الاقليمية الكويتية، مشيرا إلى أهمية متابعة فترات الحظر والصيد بعدها، واعداد إحصائيات من الجهات المعنية للوقوف على جدوى حظر الصيد، وهل هناك زيادة في نسبه مصيد اسماك الزبيدي بعد حظره لمدة 45 يوم من كل عام ومنذ 22 عام تقريبا.

وتساءل عن أسباب حظر صيد اسماك الزبيدي في الكويت في حين أنه يدخل علينا مستورد عبر المنافذ اثناء فترة الحظر ، مطالبا بإيجاد حلول لهذه الحالة المستعصية، اما برفع الحظر أو منع استيراده من الدول المجاورة اثناء فترة حظر صيده، لأن التسويق له وفتح الأسواق أمامه يشجع صيادو الدول المجاورة على صيد اسماك الزبيدي خلال فترة الحظر وبيعه لنا مستورد .

وأضاف الصويان في تصريح له قائلا: عندما نتابع السوق خلال فترة حظر صيد أسماك الزبيدي نشاهد انزال مئات الاطنان من اسماك الزبيدي الطازجة ما يؤكد عدم التزام بعض دول الجوار بالاتفاقيات والمعاهدات مع دولة الكويت منذ عام 2004 وما قبلها ، مطالبا الجهات المختصه واصحاب القرار باعادة النظر بقرار حظر صيد اسماك الزبيدي بالمياة الاقليمية الكويتية من 6/1 لغاية 7/15، خاصة انه وخلال 22 عام لم يخدم الثروة السمكية ولَم ينميها في ظل التجاوزات من بعض دول الجوار، بالإضافة إلى أنه لم يخدم المهنه ولا الصياد ولا ايضا المستهلك.

وأكد أن فتره الحظر لم تأتِ بثمارها ولم يحقق زيادة المخزون السمكي بطريقة ملحوظة وايجابية، لافتا إلى ضرورة الاستماع إلى راي اتحاد الصيادين والاهتمام بمطالبهم لدعم المنتج المحلي، والعمل على تفعيل تطبيق القرارات وذلك بالتنسيق مع دول الجوار علي حسب الاتفاقيات والمعاهدات مع دولة الكويت،

وإلغاء بعض القرارات التي لا يتم تطبيقها خليجيا حتى لا نتضرر في حين يحقق الآخرون المكاسب على حساب بحر الكويت والصيادين.

ودعا الصويان عموم الصيادين إلى الالتزام بالمرسوم الاميري 1980/46 وبالقوانين والقرارات المنظمة وذلك تفاديا لأي مخالفات، مؤكدا أن من يرتكب مخالفة عليه تحمل عواقب ذلك، آملا من الجميع أن يكون موسم صيد أسماك الزبيدي لهذا العام وفير ونظيف وخال من التجاوزات والمخالفات.

وطالب الصويان الجهات المعنية بالوقوف مع مطالب الصيادين، خاصة أن اتحاد الصيادين مازال لديه مطالب يرغب ويطمح بتحقيقها للنهوض بمهنة الصيد، وبقطاع الصيد ككل