في ذكرى التصدي للانقلاب.. 90 ألف مسجد بتركيا تصدح مجددًا بالتكبيرات

صدحت مآذن 90 ألف مسجد بعموم تركيا بالتكبيرات، ليل الإثنين-الثلاثاء، في الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.

وجاء الحدث في إطار برامج تنظمها رئاسة الشؤون الدينية التركية بهذه المناسبة.

ومن بين أبرز المساجد التي صدحت مآذنها بالتكبيرات، مسجد “قوجة تبه” في العاصمة أنقرة.

ومن المقرر أن تبقي المساجد أنوارها مضاءة حتى الصباح احتفاء بالمناسبة.

يجدر بالذكر أن ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز، صدحت التكبيرات من مساجد تركيا، ودعا أئمة ومؤذنو تلك المساجد الجنود إلى الرجوع إلى ثكناتهم وعدم إطاعة الانقلابيين.

وكان للتكبيرات من المساجد، أثر كبير في شحذ همم المواطنين والتصدي للانقلابيين في تلك الليلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”غولن”، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي ارتقى جراؤه 251 شهيدًا وآلاف الجرحى.