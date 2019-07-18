توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تأثر البلاد خلال الساعات ال 72 المقبلة بطقس شديد الحرارة نهارا ويصبح ليلا حارا إلى حار نسبيا في آخره مع نشاط للرياح الشمالية الغربية في بعض الفترات مما يؤدي لإثارة الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق خصوصا خلال ساعات النهار.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بوجود انحدار في الضغط والحرارة مما يؤدي إلى نشاط في الرياح المثيرة للغبار أحيانا مع امتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضاف البلوشي أن الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشيطة 25 و 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشسطة السرعة ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون مغبرا وشديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و 60 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس ليل غد يكون حارا إلى حار نسبيا ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و 32 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و 6 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار يوم السبت المقبل يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و 40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و 48 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج ما بين 2 و 6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون حارا إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 20 و 40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.