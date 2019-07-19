اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن ان السفينة الحربية الامريكية (يو.اس.اس .بوكسر) دمرت طائرة مسيرة ايرانية في مضيق (هرمز).

وقال الرئيس ترامب للصحفيين “ان السفينة (بوكسر) اتخذت اجراء دفاعيا ضد الطائرة المسيرة الايرانية حيث اقتربت هذه الطائرة من السفينة بصورة كبيرة وتجاهلت عدة نداءات بالابتعاد”.

واضاف ان الطائرة الايرانية هددت امن السفينة وطاقمها “ما ادى الى تدميرها بصورة فورية”.

واكد الرئيس ترامب حق الولايات المتحدة في حماية جنودها وموظفيها ومصالحها داعيا جميع الدول الى ادانة محاولات ايران الخاصة باعاقة حرية الملاحة والتجارة الدولية.

ودعا جميع الدول الى اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية سفنها عند مرورها بمضيق (هرمز) والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال في المستقبل.