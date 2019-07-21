قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم السبت منح أوسمة الاستحقاق الوطني للاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم بمناسبة فوزهم بكأس بطولة أمم افريقيا التي استضافتها مصر.

وقال الرئيس بن صالح في كلمة ألقاها أمام أعضاء المنتخب الوطني الذين استقبلهم بقصر الشعب “نجدد الشكر والامتنان لما قدمه المنتخب الوطني طيلة الأسابيع الماضية من جهد كبير كما نقدر في نفس الوقت العناء الذي تحمله اللاعبون بصبر واعتزاز طوال فترة مشوارهم الأفريقي”.

ورأى “ان كل هذا يرفع اللاعبين بجدارة الى مقام التكريم والتشريف حيث تقرر منحهم أوسمة الاستحقاق الوطني تقديرا لإعلاء رصيد وشأن الرياضة الجزائرية”.

وكان بن صالح قد عاد إلى الجزائر قادما من القاهرة أمس الجمعة مباشرة بعد المباراة النهائية التي جمعت المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي وانتهت بفوز الأول بهدف نظيف وبالتالي إحراز كأس أمم افريقيا للمرة الثانية في تاريخه.