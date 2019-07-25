أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية اليوم الخميس قبول 16101 طالب وطالبة للعام الدراسي 2019-2020.

وقالت عميد القبول والتسجيل بالهيئة الدكتورة رباح النجاده في تصريح صحفي أنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والذين يعاملون معاملة الكويتي وأبناء الشهداء والأسرى ممن تنطبق عليهم شروط القبول للفصل الدراسي الأول.

وأضافت النجادة انه تم قبول 9473 طالبا وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي في الفصل الأول فيما تم قبول 6628 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الى قبول 769 طالبا وطالبة من غير الكويتيين بحسب المقاعد الشاغرة في كليات الهيئة.

وأوضحت أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على خمس كليات هي التربية الأساسية والدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية والتمريض اضافة الى قطاع التدريب في جميع معاهده ودوراته التدريبية.

وأفادت النجادة أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في تخصص أمن وسلامة بعد الانتهاء من استكمال إجراءات قبولهم.

وأضافت ان الطلبة المقبولين بالهيئة يمثلون شرائح طلابية مختلفة ومن حملة الشهادات الحديثة والقديمة الحاصلين على الإجازات الدراسية لافتة الى أنه سيتم استكمال اجراءات قبول طلبة المنح الدراسية في الفصل الدراسي الثاني لاحقا.

وبينت أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المقبولين عبر موقع الهيئة على الانترنت http://www.paaet.edu.kw داعية الطلبة المعلنة أسماؤهم الى ضرورة مراجعة كلياتهم وفقا للمواعيد المحددة.

وشددت على ضرورة قيام الطلبة المقبولين بالدخول على صفحة الهيئة الالكترونية لمعرفة المواعيد الاخرى الضرورية المتعلقة بقبولهم وتسجيلهم وجداولهم الدراسية الى جانب الحرص على الدخول على برنامج المرشد الالكتروني على موقع الهيئة.